США: Керченський міст — ще одна причина збереження санкцій проти Росії

"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", - зазначили в посольстві.

Дипломати наголосили, що "Крим — це Україна".

Нагадаємо, раніше Рада ЄС продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.