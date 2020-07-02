США: Керченский мост — еще одна причина сохранения санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе является еще одной причиной сохранения сильных санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - отметили в посольстве.
Дипломаты подчеркнули, что "Крым - это Украина".
Напомним, ранее Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.