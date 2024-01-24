Засновник Boney M Френк Фаріан помер у віці 82 років

Німецький музичний продюсер Франк Фаріан - засновник диско-гурту Boney M - помер у віці 82 років. Про це з посиланням на родину продюсера повідомляє ВВС, передає УНН.

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Оприлюднена заява через агентство Фаріана, в якій йдеться про те, що він помер у своєму будинку в Маямі.

Народився Франц Ройтер у 1941 році в місті Кірн на південному заході Німеччини, вивчився на кухаря і паралельно займався музичною кар'єрою - спочатку як співак, а потім як продюсер.

У 2022 році Фаріан розповів, що переніс операцію на серці і йому вставили клапан свинячого серця, що, за його словами, врятувало йому життя.

Гурт Boney M, який за його участі утворився в 1976 році, випустив низку хітових синглів, серед яких Daddy Cool, Rasputin і Mary's Boy Child.

Він також працював з такими виконавцями, як Meat Loaf та Стіві Вандер, і, за оцінками, продав близько 800 мільйонів платівок по всьому світу.

У 1990 році Фаріан був втягнутий у скандал навколо гурту Milli Vanilli, коли зізнався, що вони не співали на своїх записах. Дует, який наприкінці 1980-х створив низку хітів, був позбавлений нагороди "Греммі" як найкращий новий виконавець.

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