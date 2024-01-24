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Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 22:13  •  1172 просмотра

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Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.

Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет. Об этом со ссылкой на семью продюсера сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Обнародовано заявление через агентство Фариана, в котором говорится о том, что он умер в своем доме в Майами.

Родился Франц Ройтер в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии, выучился на повара и параллельно занимался музыкальной карьерой - сначала как певец, а затем как продюсер.

В 2022 году Фариан рассказал, что перенес операцию на сердце и ему вставили клапан свиного сердца, что, по его словам, спасло ему жизнь.

Группа Boney M, которая при его участии образовалась в 1976 году, выпустила ряд хитовых синглов, среди которых Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.

Он также работал с такими исполнителями, как Meat Loaf и Стиви Вандер, и, по оценкам, продал около 800 миллионов пластинок по всему миру.

В 1990 году Фариан был втянут в скандал вокруг группы Milli Vanilli, когда признался, что они не пели на своих записях. Дуэт, который в конце 1980-х создал ряд хитов, был лишен награды "Грэмми" как лучший новый исполнитель.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла естественной смертью: заключение суда09 январь 2024, 23:15 • 25218 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
Засновник Boney M Френк Фаріан помер у віці 82 років
Boney M founder Frank Farian dies at the age of 82
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Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.

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