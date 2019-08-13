Засідання РНБО щодо Донбасу готується – Данилюк

"РНБО по Донбасу готується. Перше засідання РНБО у нас було по енергетиці, рішення вийшло", - сказав Данилюк.

За його словами, РНБО збирається не для того, "щоб робити заяви".

"Стосовно Донбасу - як ви добре розумієте, найпростіше - це зробити ще одну заяву. Але ж не для цього збирається РНБО, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення. Також нам треба продумувати, хто буде виконувати це рішення, як це буде реалізовано", - зазначив Данилюк.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи чекає він для цього нового Кабінету міністрів, секретар РНБО сказав:

"Не так абсолютно. Але треба продумувати реалізацію. Я не хочу ставити якісь часові рамки".

Також, за його словами рішення, які готуються по Донбасу, стосуються цілого комплексу заходів.

"Тому що будь-яка ідея, яку б ми озвучили, вона одна не спрацює. Вона в будь-якому разі буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони", - пояснив Данилюк.

Нагадаємо, у червні РНБО ще не визначилася з датою проведення засідання щодо реалізації державної політики на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.