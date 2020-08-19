Запорізький госпіталь для ветеранів війни має працювати – Зеленський

Так, про це йшлося під час відвідання Главою держави госпіталю в межах його робочої поїздки до Запорізької області.

"Тому це питання ми вирішимо – зараз говорили з Фондом держмайна. Ми все це вирішимо впродовж кількох тижнів", – повідомив Президент, наголосивши, що ветерани повинні отримувати якісну меддопомогу.

Повідомляється, що Зеленський зателефонував голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку та доручив опрацювати це питання спільно з Кабінетом Міністрів у найкоротші терміни, щоб госпіталь міг повноцінно функціонувати та надавати послуги ветеранам.

"Глава держави констатував, що подібних проблем в Україні багато. Для їхнього розв'язання й було створено Раду ветеранів при Офісі Президента. Він запропонував голові ОДА опрацювати питання не лише збереження, а й модернізації та розвитку медустанови", - зазначається в повідомлені.

Ветерани, з якими спілкувався Зеленський, також наголосили на необхідності вирішення цього питання та важливості госпіталю для них.

"Також обговорювалося створення на базі госпіталю центру психологічної підтримки та реабілітації учасників бойових дій, підтримка ініціатив, які б сприяли появі робочих місць для ветеранів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський зробив селфі на фоні будівництва мосту в Запоріжжі.