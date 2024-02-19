Залізничне сполучення між Україною та Польщею після спроби заблокувати потяг працює в штатному режимі - УЗ
Київ • УНН
Польські протестувальники ненадовго заблокували пасажирський потяг, що прямував між Україною та Польщею, але згодом потяг продовжив рух після втручання польської поліції.
Залізничне сполучення між Україною та Польщею функціонує у звичайному режимі, пасажирські та вантажні потяги наразі рухаються без будь-яких перешкод. Таку заяву зробили у понеділок в Укрзалізниці, після вчорашньої спроби блокування руху поїзда Київ-Хелм, пише УНН.
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"Залізничне сполучення з Республікою Польща здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень", - ідеться у повідомленні УЗ у соцмережах.
У компанії наголосили, що "Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонникам, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ".
В Укрзалізниці наголосили на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. "Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та кордонів ЄС від російського агресора", - вказали в УЗ.
Доповнення
За даними Укрзалізниці, учора, 18 лютого, польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм. "У поїзді перебувають 260 пасажирів, абсолютна більшість - жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух. Дякуємо польським колегам за взаємодію та швидке вирішення питання", - зазначили в УЗ.
Як повідомлялося раніше, міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі, щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.