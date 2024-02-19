Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей после попытки заблокировать поезд работает в штатном режиме - УЗ
Киев • УНН
Польские протестующие ненадолго заблокировали пассажирский поезд, следовавший между Украиной и Польшей, но впоследствии поезд продолжил движение после вмешательства польской полиции.
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей функционирует в обычном режиме, пассажирские и грузовые поезда пока движутся без каких-либо препятствий. Такое заявление сделали в понедельник в Укрзализныце, после вчерашней попытки блокирования движения поезда Киев-Хелм, пишет УНН.
Детали
"Железнодорожное сообщение с Республикой Польша осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда пока курсируют без осложнений", - говорится в сообщении УЗ в соцсетях.
В компании отметили, что "Укрзализныця внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничникам, посольством Украины в Польше, Министерством развития громад, территорий и инфаструктуры и Министерством иностранных дел".
В Укрзализныце отметили недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. "Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и границ ЕС от российского агрессора", - указали в УЗ.
Дополнение
По данным Укрзализныци, вчера, 18 февраля, польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм. "В поезде находятся 260 пассажиров, абсолютное большинство - женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение. Спасибо польским коллегам за взаимодействие и быстрое решение вопроса", - отметили в УЗ.
Как сообщалось ранее, министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши, о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта.
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей после попытки заблокировать поезд работает в штатном режиме - УЗ
Польские протестующие ненадолго заблокировали пассажирский поезд, следовавший между Украиной и Польшей, но впоследствии поезд продолжил движение после вмешательства польской полиции.
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