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Законопроєкт про ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу вже надійшов до Ради - Стефанчук

Київ • УНН

 • 314 перегляди

До Верховної Ради надійшов законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Ця угода, підписана 25 червня 2025 року, є обов'язковою умовою для притягнення керівництва рф до відповідальності.

Законопроєкт про ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу вже надійшов до Ради - Стефанчук

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спецтрибуналу надійшов до Верховної Ради.  Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

До Верховної Ради України надійшов проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України 

- написав Стефанчук.

Він наголосив, що це є обов’язковою умовою для того, щоб Угода, підписана 25 червня 2025 року в Страсбурзі, набула чинності відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України".

Верховна Рада розгляне цей проект закону на найближчому пленарному засіданні. Створення Спеціального трибуналу стане важливим кроком для притягнення керівництва росії до відповідальності за злочин агресії проти України 

- повідомив Стефанчук.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Тепер Верховна Рада має опрацювати та внести на розгляд парламенту необхідні законодавчі зміни.

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Рада Європи
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
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