Законопроект о ратификации соглашения о создании Спецтрибунала уже поступил в Раду — Стефанчук

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
13:57 • 1472 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 6974 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 38601 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
10:00 • 29685 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 43045 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 114801 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 119686 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 58185 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115237 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 176344 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
6.8м/с
44%
748мм
Популярные новости
Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС1 июля, 05:50 • 65777 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 69418 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 30568 просмотра
"Грохот" на железной дороге на Запорожье парализовал логистику врага: ГУР показало кадры10:45 • 2051 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 19344 просмотра
публикации
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 690 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 38581 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 114787 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году1 июля, 05:50 • 119673 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают30 июня, 14:37 • 124041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Польша
Германия
Азербайджан
Берлин
Реклама
УНН Lite
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 19795 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 69825 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 122297 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 123198 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 112181 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Тесла Модель Y
Су-34
Facebook
Ми-8

Законопроект о ратификации соглашения о создании Спецтрибунала уже поступил в Раду — Стефанчук

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Верховную Раду поступил законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии. Это соглашение, подписанное 25 июня 2025 года, является обязательным условием для привлечения руководства рф к ответственности.

Законопроект о ратификации соглашения о создании Спецтрибунала уже поступил в Раду — Стефанчук

Законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Спецтрибунала поступил в Верховную Раду. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины"

- написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что это является обязательным условием для того, чтобы Соглашение, подписанное 25 июня 2025 года в Страсбурге, вступило в силу в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на ближайшем пленарном заседании. Создание Специального трибунала станет важным шагом для привлечения руководства россии к ответственности за преступление агрессии против Украины.

- сообщил Стефанчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Теперь Верховная Рада должна проработать и внести на рассмотрение парламента необходимые законодательные изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо тесное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Совет Европы
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9