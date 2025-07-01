Законопроект о ратификации соглашения о создании Спецтрибунала уже поступил в Раду — Стефанчук

Законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Спецтрибунала поступил в Верховную Раду. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

В Верховную Раду Украины поступил проект Закона Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины" - написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что это является обязательным условием для того, чтобы Соглашение, подписанное 25 июня 2025 года в Страсбурге, вступило в силу в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на ближайшем пленарном заседании. Создание Специального трибунала станет важным шагом для привлечения руководства россии к ответственности за преступление агрессии против Украины. - сообщил Стефанчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Теперь Верховная Рада должна проработать и внести на рассмотрение парламента необходимые законодательные изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо тесное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.