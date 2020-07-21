Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко повідомив деталі переговорів

"Зараз з ним продовжуються перемовини. Було запропоновано, щоб передали води для заручників, тому що автобус стоїть вже три години на самому пеклі - на площі у Луцьку, але він поки що цього не дозволив. Ми бачимо, що ця особа має певні вимоги, які він хоче транслювати, у тому числі через ЗМІ. Ми думаємо, що ця особа має якісь власні переконання, судячи з того, що у мережі розповсюджена книга "Філософія злочинця" під прізвищем Максим Плохой", - сказав Геращенко.

З його слів, ця особа була судима і відбувала покарання, написала автобіографічну книгу.

"Він постійно був на зв’язку з керівником ГУНП, з іншими співробітниками поліції, але ми вважаємо, що краще буде пізніше сказати про ці вимоги", - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією поліції, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде. Також очевидці подій помітили у місті важку техніку.