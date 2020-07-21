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Захват заложников в Луцке: Геращенко сообщил детали переговоров

Захват заложников в Луцке: Геращенко сообщил детали переговоров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, постоянно находится на контакте с правоохранителями. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"Сейчас с ним продолжаются переговоры. Было предложено, чтобы передали воды для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в самом аду - на площади в Луцке, но он пока этого не позволил. Мы видим, что этот человек имеет определенные требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ. Мы думаем, что это лицо имеет какие-то свои убеждения, судя по тому, что в сети распространена книга "Философия преступника" под фамилией Максим Плохой", - сказал Геращенко.

По его словам, этот человек был судим и отбывал наказание, написал автобиографическую книгу.

"Он постоянно был на связи с руководителем ГУНП, с другими сотрудниками полиции, но мы считаем, что лучше будет позже сказать об этих требованиях", - сообщил замминистра.

Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.

Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой.

Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.

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