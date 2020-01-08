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Західні спецслужби вважають, що причиною катастрофи літака МАУ міг стати перегрів двигуна - Reuters

Західні спецслужби вважають, що причиною катастрофи літака МАУ міг стати перегрів двигуна - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Західні спецслужби вважають, що літак "Міжнародної авіакомпанії України" (МАУ) не був збитий ракетою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і його джерело в службі безпеки Канади.

За попередньою версією джерела, лайнер розбився через технічну несправність. Там уточнили, що ніяких доказів того, що літак збила ракета, немає.

Західні служби розвідки стверджують, що є свідчення перегріву двигуна літака. На їхню думку, це можна вважати найбільш вірогідною причиною аварії. Boeing поки відмовився дати коментар з цього приводу.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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