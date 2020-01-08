Западные спецслужбы считают, что причиной катастрофы самолета МАУ мог стать перегрев двигателя - Reuters

КИЕВ. 8 января. УНН. Западные спецслужбы считают, что упавший в Тегеране самолет "Международной украинской авиакомпании" (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и его источник в службе безопасности Канады.