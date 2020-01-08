Западные спецслужбы считают, что причиной катастрофы самолета МАУ мог стать перегрев двигателя - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Западные спецслужбы считают, что упавший в Тегеране самолет "Международной украинской авиакомпании" (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и его источник в службе безопасности Канады.
По предварительной версии источника, лайнер разбился из-за технической неисправности. Там уточнили, что никаких доказательств того, что самолет сбила ракета, нет.
Западные службы разведки утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя самолета. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной крушения. Boeing пока отказался дать комментарий по этому поводу.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.