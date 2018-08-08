Захарова прокоментувала "злив" переданого Путіним Трампу документа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала США перестати "маніпулювати витягами із закритих документів і зустрічей". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднену сьогодні інформацію щодо переданого президентом РФ Володимиром Путіним главі США Дональду Трампу документа, передає УНН.
"Сьогодні десятки ЗМІ просять прокоментувати американський злив про деякі пропозиції щодо проблематики роззброєння, які нібито були зроблені російською стороною в ході саміту в Гельсінкі", - написала Захарова.
За її словами, подібні витоку відбуваються з американської сторони регулярно, приблизно раз на місяць.
"У мене питання: про яке втручання в американські вибори з боку Росії може йти мова, якщо в Штатах не можуть зберегти в таємниці навіть зміст президентських переговорів?", - наголосила речниця російського МЗС.
На думку Захарової, якби у американських спецслужб були докази на користь російського втручання у вибори в США у 2016 році, їх би, за словами речниці, "злили в першу чергу".
"Перш, ніж закликати інші країни до "належної" поведінки і шанобливого ставлення до міжнародного права, в США могли б подати приклад і перестати маніпулювати витягами із закритих документів і зустрічей. Включаючи неіснуючі", - сказала вона.
Нагадаємо, напередодні газета Politico розкрила зміст російськомовної версії документа, який президент РФ передав американському колезі Трампу під час зустрічі в Гельсінкі. Документ, зокрема, містить ряд пропозицій зі взаємного роззброєння.