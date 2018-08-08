Захарова прокоментувала "злив" переданого Путіним Трампу документа

"Сьогодні десятки ЗМІ просять прокоментувати американський злив про деякі пропозиції щодо проблематики роззброєння, які нібито були зроблені російською стороною в ході саміту в Гельсінкі", - написала Захарова.



За її словами, подібні витоку відбуваються з американської сторони регулярно, приблизно раз на місяць.



"У мене питання: про яке втручання в американські вибори з боку Росії може йти мова, якщо в Штатах не можуть зберегти в таємниці навіть зміст президентських переговорів?", - наголосила речниця російського МЗС.



На думку Захарової, якби у американських спецслужб були докази на користь російського втручання у вибори в США у 2016 році, їх би, за словами речниці, "злили в першу чергу".



"Перш, ніж закликати інші країни до "належної" поведінки і шанобливого ставлення до міжнародного права, в США могли б подати приклад і перестати маніпулювати витягами із закритих документів і зустрічей. Включаючи неіснуючі", - сказала вона.



Нагадаємо, напередодні газета Politico розкрила зміст російськомовної версії документа, який президент РФ передав американському колезі Трампу під час зустрічі в Гельсінкі. Документ, зокрема, містить ряд пропозицій зі взаємного роззброєння.



