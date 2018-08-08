Захарова прокомментировала "слив" переданного Путиным Трампу документа

"Сегодня десятки СМИ просят прокомментировать американский слив о некоторых предложения по проблематике разоружения, которые якобы были сделаны российской стороной в ходе саммита в Хельсинки", - написала Захарова.



По ее словам, подобные утечки происходят с американской стороны регулярно, примерно раз в месяц.



"У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?", - отметила пресс-секретарь российского МИД.



По мнению Захаровой, если бы у американских спецслужб были доводы в пользу российского вмешательства в выборы в США в 2016 году, их бы, по словам пресс-секретаря, "слили в первую очередь".



"Прежде, чем призывать другие страны к "надлежащему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая несуществующие", - сказала она.



Напомним, накануне газета Politico раскрыла содержание русскоязычной версии документа, который президент РФ передал американскому коллеге Трампу во время встречи в Хельсинки. Документ, в частности, содержит ряд предложений по взаимному разоружению.



