Загроза застосування балістичного озброєння: у низці областей України оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Повітряна тривога оголошена в декількох регіонах через загрозу балістичних ракет і авіабомб з боку росії.
У низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, передає УНН.
"Загроза балістики для східних областей! Чернігівська, Київська, Черкаська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Повітрятних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
У Дніпропетровській та Запорізькій областях загроза ударних безпілотників - Повітряні сили08.03.24, 18:50 • 28502 перегляди