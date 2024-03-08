Угроза применения баллистического вооружения: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  98111 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  100405 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  101404 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  109030 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  69378 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107376 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109336 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108121 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109231 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130569 просмотра

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Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах из-за угрозы баллистических ракет и авиабомб со стороны россии.

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Ракетный обстрел россиянами Чугуева, Харьковская область, повредил отель, жилые дома, магазины, автомобили и магистральный водопровод, оставив весь город без водоснабжения и вызвав жертвы, в том числе 3-летнюю девочку.

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Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

59 граждан Украины и их семьи были эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта, и в ближайшее время их планируют доставить в Украину.

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Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования

Из-за оккупации Россией Запорожской атомной электростанции и блокировки автоматизированной системы радиационного мониторинга Украина и международное сообщество получают информацию о ядерной ситуации на станции со значительным опозданием.

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Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования

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Украинская ассоциация футбола создала Экспертную группу по вопросам гендерного равенства в футболе с целью обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в футболе.

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В Украине создали Экспертную группу по обеспечению гендерного равенства в футболе: что известно

Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

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Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

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Женское движение в Грузии призывает внести изменения в определение изнасилования в Уголовном кодексе, требуя, чтобы оно базировалось на концепции полового акта без согласия, а не принудительного сексуального акта, чтобы оно соответствовало международным стандартам и позволяло лучше реагировать на случаи сексуального насилия.

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Женское движение призывает изменить статью уголовного кодекса Грузии об изнасиловании

В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС

Из-за мобилизации большей части мужского населения в армию оккупанта и отсутствия жилищных условий, в оккупированном россией Донецке ощущается нехватка водителей общественного транспорта и транспортных средств.

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В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС

Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ

Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова, сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики Минобороны и Вооруженных сил во время военного положения.

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Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ

Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"

Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".

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Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"