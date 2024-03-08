В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы

Отношения Украины с НАТО четко определены, вступление в Альянс возможно после принятия политического решения - Корниенко

Украина находится на пути к вступлению в НАТО, имея прочные отношения и такие структуры, как совет Украина-НАТО, несмотря на российское вторжение, направленное на то, чтобы остановить расширение НАТО на восток.