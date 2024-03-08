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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы

В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:50  •  12621 просмотра

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Воздушные силы предупредили об угрозе появления ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях, причем БПЛА типа "Шахед" были замечены в Запорожской области, которые двигались на север/северо-запад.

В Воздушных силах заявили, что в Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных БпЛА, передает УНН.

"Днепропетровская, Запорожская - угроза ударных БпЛА! Движение БпЛА типа "Shahed" в Новониколаевском районе Запорожской области, курс северный/северо-западный", - говорится в сообщении.

В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов8 марта 2024, 15:02 • 13644 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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