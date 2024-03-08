У Дніпропетровській та Запорізькій областях загроза ударних безпілотників - Повітряні сили
Київ • УНН
Повітряні сили попередили про загрозу появи ударних безпілотників у Дніпропетровській та Запорізькій областях, причому БПЛА типу "Шахед" були помічені в Запорізькій області, які рухалися на північ/північний захід.
У Повітряних силах заявили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях загроза ударних БпЛА, передає УНН.
"Дніпропетровська, Запорізька - загроза ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" в Новомиколаївському районі Запорізької області, курс північний/північно-західний", - йдеться у повідомленні.
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