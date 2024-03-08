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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Дніпропетровській та Запорізькій областях загроза ударних безпілотників - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 28502 перегляди

Повітряні сили попередили про загрозу появи ударних безпілотників у Дніпропетровській та Запорізькій областях, причому БПЛА типу "Шахед" були помічені в Запорізькій області, які рухалися на північ/північний захід.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях загроза ударних безпілотників - Повітряні сили

У Повітряних силах заявили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях загроза ударних БпЛА, передає УНН.

"Дніпропетровська, Запорізька - загроза ударних БпЛА! Рух БпЛА типу "Shahed" в Новомиколаївському районі Запорізької області, курс північний/північно-західний", - йдеться у повідомленні.

У Сумах пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про пуски КАБів08.03.24, 17:02 • 22522 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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