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За вихідні патрульні Київщини зупинили 14 п’яних водіїв

За вихідні патрульні Київщини зупинили 14 п’яних водіїв

Київ • УНН

 • 8469 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Цими вихідними на Київщині патрульні зупинили 14 п’яних водіїв. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

“Лише за вихідні патрульні Київщини виявили 14 водіїв в стані сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.

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Патрульні закликають водіїв не порушувати закон.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську з вантажівкою з цеглою.

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