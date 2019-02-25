За вихідні патрульні Київщини зупинили 14 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Цими вихідними на Київщині патрульні зупинили 14 п’яних водіїв. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Київської області.
“Лише за вихідні патрульні Київщини виявили 14 водіїв в стані сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.
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Патрульні закликають водіїв не порушувати закон.
Нагадаємо, правоохоронці встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську з вантажівкою з цеглою.