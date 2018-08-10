За сім місяців товарообіг з Німеччиною зріс на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За сім місяців товарообіг з Німеччиною зріс на 15% порівняно із відповідним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на ДФС.
“У січні-липні 2018 року обсяг товарообігу з Німеччиною займає 3 місце серед 216 країн-торговельних партнерів. Товарообіг складає 4 млрд грн, що на 15% більше, ніж за відповідний період минулого року”, — сказано у повідомленні.
При цьому, питома вага обсягу зовнішньої торгівлі між Україною та Німеччиною у поточному році складає 7% загального товарообігу України, який становить 57,6 млрд доларів.
Нагадаємо, за результатами минулого року Китай посів друге місце за обсягом товарообігу з Україною, який склав 7,7 млрд доларів.