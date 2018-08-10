За семь месяцев товарооборот с Германией вырос на 15%

“В январе-июле 2018 года объем товарооборота с Германией занимает 3 место среди 216 стран-торговых партнеров. Товарооборот составляет 4 млрд грн, что на 15% больше, чем за соответствующий период прошлого года”, — говорится в сообщении.

При этом, удельный вес объема внешней торговли между Украиной и Германией в текущем году составляет 7% общего товарооборота Украины, и достигает 57,6 млрд долларов.

Напомним, по итогам прошлого года Китай занял второе место по объему товарооборота с Украиной, который составил 7,7 млрд долларов.