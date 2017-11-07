За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає
Київ • УНН
КИЇВ.7 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив речник.
Противник значно зменшив кількість обстрілів, проте продовжив використовувати зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення противник провів 13 обстрілів позицій збройних сил України", - зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, у Донецьку від вибуху снаряду, який не розірвався, одна дитина загинула, ще дві отримали поранення.