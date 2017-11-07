За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив речник.

Противник значно зменшив кількість обстрілів, проте продовжив використовувати зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення противник провів 13 обстрілів позицій збройних сил України", - зазначив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, у Донецьку від вибуху снаряду, який не розірвався, одна дитина загинула, ще дві отримали поранення.