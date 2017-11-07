За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет
Киев • УНН
КИИВ.7 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сообщил пресс-секретарь.
Противник значительно уменьшил количество обстрелов, однако продолжил использовать оружие, запрещенное Минского договоренностями.
"Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 13 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - отметил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, в Донецке от взрыва снаряда, который не разорвался, один ребенок погиб, еще два получили ранения.