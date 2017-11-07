За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сообщил пресс-секретарь.

Противник значительно уменьшил количество обстрелов, однако продолжил использовать оружие, запрещенное Минского договоренностями.

"Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 13 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - отметил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, в Донецке от взрыва снаряда, который не разорвался, один ребенок погиб, еще два получили ранения.