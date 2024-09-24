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За добу росіяни понад 3 тис. разів обстріляли Донеччину, атакувавши 17 населених пунктів, двоє людей загинуло

Київ • УНН

 • 18168 перегляди

За добу російські війська атакували 17 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 83 цивільних об'єкти. Серед постраждалих є діти, найбільше руйнувань зазнали Краматорськ, Удачне та Шахове.

Двоє жителів Донеччини загинули та 18 – зазнали поранень через російські обстріли. Серед постраждалих є діти. Про це повідомили у поліції Донеччини, пише УНН.

Деталі

Протягом доби поліцейські зафіксували 3 105 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф атакували 17 населених пунктів, де пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них 50 житлових будинків.

По Краматорську окупанти вдарили трьома авіабомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною – вбили цивільну особу, ще чотирьох людей поранили. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, автомобілі.

На Удачне ворог скинув бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – одна людина загинула та одна отримала травми. Пошкоджено промисловий об’єкт.

На Шахове росіяни спрямували бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК - поранили шістьох мирних жителів, зокрема двох хлопчиків 7 і 9 років.  Пошкоджено три будинки, три магазини, адмінбудівля, медпункт, гаражі.

По Покровську росія била авіабомбами та артилерією – травмовано цивільну особу, пошкоджено житлові будівлі, гаражі та цивільні авто.

Одна людина отримала поранення в Мирнограді, руйнувань зазнали 11 багатоквартирних будинків і гуртожиток.

Двоє поранених – у Часовому Яру, по одному - у Гірнику, Курахівці та селі Шевченко.

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти атакували Костянтинівку із РСЗВ "Смерч" з касетним зарядом – пошкоджено адмінбудівлю, СТО та лінію електропередач.

Нагадаємо

22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Над Україною вночі збили 66 "шахедів"24.09.24, 08:21 • 43880 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
fab-250FAB-250
bm-30-smerchБМ-30 "Смерч
kostiantynivkaКостянтинівка
kramatorskКраматорськ

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