На Донеччині ворог вдарив по Шаховому: 7 поранених, у тому числі двоє дітей
Київ • УНН
У Донецькій області 7 людей, включаючи 2 дітей, поранено під час обстрілу Шахового. Пошкоджено 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі та соціальний заклад. Влада закликає до евакуації.
У Донецькій області 7 людей, включаючи 2 дітей, поранено під час ворожого обстрілу Шахового, пошкоджено зокрема соціальний заклад, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
7 людей, у тому числі 2 дитини, поранено внаслідок обстрілу Шахового. Двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці
З його слів, ударом пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.
"Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!" - зазначив Філашкін.
росіяни завдали удару по Краматорську: є загиблий і поранений23.09.24, 14:06 • 29305 переглядiв