В Донецкой области враг ударил по Шахово: 7 раненых, в том числе двое детей
Киев • УНН
В Донецкой области 7 человек, включая 2 детей, ранены во время обстрела Шахово. Повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение. Власти призывают к эвакуации.
В Донецкой области 7 человек, включая 2 детей, ранены во время вражеского обстрела Шахово, повреждено в том числе социальное учреждение, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
7 человек, в том числе 2 ребенка, ранены в результате обстрела Шахово. Двое из раненых доставлены в ближайшую больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте
По его словам, ударом повреждены 24 частных дома, 3 админздания и социальное учреждение.
"Это еще одно военное преступление россиян и еще одно жестокое напоминание о том, что оставаться в Донецкой области опасно!" - отметил Филашкин.
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