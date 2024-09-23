россияне нанесли удар по Краматорску: есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Краматорске Донецкой области в результате обстрела погибла женщина, ее муж ранен. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Власти призывают эвакуироваться из-за опасности.
Российские войска сегодня в полдень нанесли удар по Краматорску Донецкой области в результате обстрела погибла женщина, ее муж ранен, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж
Окончательные последствия обстрела устанавливаются, указал он.
"Снова и снова призываю всех: не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.
российские обстрелы Донетчины: трое погибших, 10 раненых за сутки23.09.24, 09:54 • 26887 просмотров