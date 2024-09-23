россияне нанесли удар по Краматорску: есть погибший и раненый

Российские войска сегодня в полдень нанесли удар по Краматорску Донецкой области в результате обстрела погибла женщина, ее муж ранен, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж