россияне нанесли удар по Краматорску: есть погибший и раненый

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9989 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72421 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118237 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126181 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165703 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152167 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140199 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130326 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

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Киев  •  УНН

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В Краматорске Донецкой области в результате обстрела погибла женщина, ее муж ранен. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Власти призывают эвакуироваться из-за опасности.

Российские войска сегодня в полдень нанесли удар по Краматорску Донецкой области в результате обстрела погибла женщина, ее муж ранен, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Краматорска. В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж

- написал Филашкин.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются, указал он.

"Снова и снова призываю всех: не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - подчеркнул глава ОВА.

российские обстрелы Донетчины: трое погибших, 10 раненых за сутки23.09.24, 09:54 • 26887 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kramatorskКраматорск

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