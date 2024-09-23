росіяни завдали удару по Краматорську: є загиблий і поранений

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Київ • УНН

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У Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу загинула жінка, її чоловік поранений. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Влада закликає евакуюватися через небезпеку.

Російські війська сьогодні опівдні завдали удару по Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу загинула жінка, її чоловік поранений, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік

- написав Філашкін.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюють, вказав він.

"Знову і знову закликаю всіх: не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив голова ОВА.

російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу23.09.24, 09:54 • 27143 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kramatorskКраматорськ

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