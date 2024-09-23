росіяни завдали удару по Краматорську: є загиблий і поранений
Київ • УНН
У Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу загинула жінка, її чоловік поранений. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Влада закликає евакуюватися через небезпеку.
Російські війська сьогодні опівдні завдали удару по Краматорську Донецької області внаслідок обстрілу загинула жінка, її чоловік поранений, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Краматорська. Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік
Остаточні наслідки обстрілу встановлюють, вказав він.
"Знову і знову закликаю всіх: не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив голова ОВА.
російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу23.09.24, 09:54 • 27143 перегляди