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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки россияне более 3 тыс. раз обстреляли Донецкую область, атаковав 17 населенных пунктов, два человека погибли

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 07:38  •  10389 просмотра

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За сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Донецкой области, повредив 83 гражданских объекта. Среди пострадавших есть дети, больше всего разрушений претерпели Краматорск, Удачное и Шахово.

Двое жителей Донецкой области погибли и 18 - получили ранения из-за российских обстрелов. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, пишет УНН.

Детали

В течение суток полицейские зафиксировали 3 105 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Войска рф атаковали 17 населенных пунктов, где повредили 83 гражданских объекта, из них 50 жилых домов.

По Краматорску оккупанты ударили тремя авиабомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью - убили гражданское лицо, еще четырех человек ранили. Разрушениям подверглись 14 частных домов, автомобили.

На Удачное враг сбросил бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - один человек погиб и один получил травмы. Поврежден промышленный объект.

На Шахово россияне направили бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили шестерых мирных жителей, в том числе двух мальчиков 7 и 9 лет.  Повреждены три дома, три магазина, админздание, медпункт, гаражи.

По Покровску россия била авиабомбами и артиллерией - травмирован гражданский человек, повреждены жилые здания, гаражи и гражданские авто.

Один человек получил ранения в Мирнограде, разрушениям подверглись 11 многоквартирных домов и общежитие.

Двое раненых - в Часовом Яру, по одному - в Горняке, Кураховке и селе Шевченко.

Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты атаковали Константиновку из РСЗО "Смерч" с кассетным зарядом - повреждены админздание, СТО и линия электропередач.

Напомним

22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибло 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"24 сентября 2024, 05:21 • 15253 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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