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З початком навчального року спалах COVID-19 неминучий: лікар розповів, як убезпечитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. З початком нового навчального року, коли діти підуть до школи, а студенти в університети, в рази збільшиться кількість контактів. Тому маємо готуватися до ще більшого спалаху «ковіду», який, до всього, буде супроводжувати ще й грип. Про це у коментарі УНН розповів завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л.Шупика Олександр Дуда.

З початком навчального року спалах COVID-19 неминучий: лікар розповів, як убезпечитися

“Коли я йшов у відпустку, у мене відпустка 56 діб, була тоді інформація, що вдень в Україні хворіли 1000 людей, а зараз вже за добу хворіють на „ковід“ 2500. Це вражає. І це каже про те, що хвиля йде. І найбільш небезпечно, що зараз жаркий час, а кількість хворих збільшується майже у 2,5 раза. А коли буде холодний час? Там же буде ще грип та інші респіраторні інфекції. Я взагалі не уявляю, що буде далі...

Діти підуть до школи, а діти перші, хто розповсюджує інфекцію”, — каже лікар. І тому, перш за все, рекомендує закривати класи на карантин, якщо хоча б одна дитина захворіє.

“За таких умов, решта мають залишатися вдома — це я абсолютно згоден”, — сказав Дуда.

Що стосується “ковіду”, то тут теж допоможе тестування. Мова не про дітей, а в першу чергу про дорослих — вчителів, вихователів. Хоча, на ці потреби, зазначає фахівець, держава коштів так і не відшукала.

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“Тести можна і треба робити, це все правильно. Але грошей немає”, — констатує він і додає, що у такому разі, доцільно було б виділити групи ризику і протестувати принаймні їх.

“Наприклад, якщо піднялася температура, або людина повернулася з червоної зони”, — пояснив лікар. В ідеальному варіанті, тестувати на “ковід” треба усі регіони і з максимальним охопленням.

ІФА-скринінг дозволив би визначити не лише, що людина імунна і вже перехворіла, але й виявити більше хворих, які можуть бути вірусовані, але безсимптомні.

Нагадаємо, що українці просять уряд виділити кошти на ІФА-тестування вчителів (на COVID-19).

Але в Міністерстві освіти і науки України ще у липні заявили, що ініціювати ковід-тестування для вчителів не будуть. Хоча раніше, ІФА-тести вчителі вже проходили у Львові на передодні проведення ЗНО. Тоді це допомогло виявити 32 людини з антитілами IgM (активна стадія захворювання). А вихователі перед поверненням до роботи проходили такий скринінг у Рівному, наприклад. І теж тоді виявили хворих.

Як писав УНН, директори шкіл з різних куточків України підтримують проведення ІФА-тестів для вчителів перед 1 вересня. 

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