Юніорська збірна України вийшла у півфінал ЧЄ з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Чоловіча збірна України 3х3 U-18 вийшла у півфінал Чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
У чвертьфіналі "синьо-жовті" перемогли Сербію – 19:16. Комбінаційна гра українців дозволила їм на початку захопити перевагу. До середини ігрового часу балканці майже вирівняли становище. Однак у другій половині зустрічі українці грали потужніше й впевнено довели поєдинок до перемоги.
У півфіналі наша команда зіграє проти Литви, яка у чвертьфіналі здолала Естонію – 15:14.
Нагадаємо, що у Лізі націй з баскетболу 3х3 Україна стала другою.