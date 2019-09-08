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Юніорська збірна України вийшла у півфінал ЧЄ з баскетболу 3х3

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Чоловіча збірна України 3х3 U-18 вийшла у півфінал Чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" перемогли Сербію – 19:16. Комбінаційна гра українців дозволила їм на початку захопити перевагу. До середини ігрового часу балканці майже вирівняли становище. Однак у другій половині зустрічі українці грали потужніше й впевнено довели поєдинок до перемоги.

У півфіналі наша команда зіграє проти Литви, яка у чвертьфіналі здолала Естонію – 15:14.

Нагадаємо, що у Лізі націй з баскетболу 3х3 Україна стала другою.

Українські Національні Новини

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