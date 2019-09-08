Юниорская сборная Украины вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужская сборная Украины 3х3 U-18 вышла в полуфинал Чемпионата Европы по баскетболу 3х3, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В четвертьфинале “сине-желтые” победили Сербию — 19:16. Комбинационная игра украинцев позволила им в начале захватить преимущество. К середине игрового времени балканцы почти выровняли положение. Однако во второй половине встречи украинцы играли мощнее и уверенно довели поединок до победы.
В полуфинале наша команда сыграет против Литвы, которая в четвертьфинале одолела Эстонию — 15:14.
Напомним, что в Лиге наций по баскетболу 3×3 Украина стала второй.