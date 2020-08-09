Єврокомісар з прав людини закликала Польщу звільнити ЛГБТ-активістку

ukru
19 березня, 18:42 • 39183 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 84270 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 91658 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113338 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119948 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117246 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152513 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125037 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124741 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123883 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 30229 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 33073 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 38540 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 33703 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 34457 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 82246 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102639 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84396 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152513 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51635 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58962 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107836 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126098 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125496 перегляди
Актуальне
Єврокомісар з прав людини закликала Польщу звільнити ЛГБТ-активістку

Єврокомісар з прав людини закликала Польщу звільнити ЛГБТ-активістку

Київ • УНН

 • 23196 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович прокоментувала події в Польщі, де після сутичок із поліцією затримали кілька десятків активістів. Про це пише УНН із посиланням на твіт Міятович та "Радіо Свобода".

Міятович нагадала, що сутички напередодні сталися на суді над трансактивісткою Малгожатою Шутовіц. Її заарештували на два місяці, звинувативши у завданні тілесних ушкоджень та ушкодженні автомобіля члена консервативного фонду “За право на життя”.

“Я закликаю негайно звільнити ЛГБТ-активістку Марго з руху Stop Bzdurom, яку вчора затримали за блокування анти-ЛГБТ вантажівки та розміщення веселкових прапорів на пам’ятниках у Варшаві”, — написала Міятович.

Арешт Шутовіц вона назвала “лякаючим” сигналом для свободи слова та прав ЛГБТ в Польщі.

“Будь ласка, також пам’ятайте, що понад 40 людей заарештовані (та були затримані протягом ночі) під час подальших протестів, деяких з них просто витягали з натовпу, коли вони просто стояли чи йшли повз. Кільком членам парламенту довелося втрутитися, тому що поліція не дозволяла (затриманим — ред.) зв’язатися з адвокатами”, — додала представниця Ради Європи.

Раніше у Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів під час акції, яка переросла в зіткнення з поліцією. Активісти протестували проти суду над Малгожатою Шутовіц.

Як пише “Радіо Свобода”, у Польщі має сильні позиції католицька церква та консервативні настрої, шлюби та цивільні союзи між людьми однієї статі не легалізовані. Перед президентськими виборами чинний президент Анджей Дуда заявив, порівняв ЛГБТ-рух з “необольшевізмом”. Опозиційні політики звинуватили його в розпалюванні ворожнечі. Згодом Дуда заявив, що його слова вирвали з контексту, а сам він “вірить у різноманітність та рівність”.

Раніше, нині переобраний на другий термін президент Дуда, в рамках своєї передвиборчої програми навіть називав “ЛГБТ-ідеологію” більш руйнівною, ніж комунізм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32