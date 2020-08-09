Єврокомісар з прав людини закликала Польщу звільнити ЛГБТ-активістку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович прокоментувала події в Польщі, де після сутичок із поліцією затримали кілька десятків активістів. Про це пише УНН із посиланням на твіт Міятович та "Радіо Свобода".
Міятович нагадала, що сутички напередодні сталися на суді над трансактивісткою Малгожатою Шутовіц. Її заарештували на два місяці, звинувативши у завданні тілесних ушкоджень та ушкодженні автомобіля члена консервативного фонду “За право на життя”.
“Я закликаю негайно звільнити ЛГБТ-активістку Марго з руху Stop Bzdurom, яку вчора затримали за блокування анти-ЛГБТ вантажівки та розміщення веселкових прапорів на пам’ятниках у Варшаві”, — написала Міятович.
Арешт Шутовіц вона назвала “лякаючим” сигналом для свободи слова та прав ЛГБТ в Польщі.
“Будь ласка, також пам’ятайте, що понад 40 людей заарештовані (та були затримані протягом ночі) під час подальших протестів, деяких з них просто витягали з натовпу, коли вони просто стояли чи йшли повз. Кільком членам парламенту довелося втрутитися, тому що поліція не дозволяла (затриманим — ред.) зв’язатися з адвокатами”, — додала представниця Ради Європи.
Раніше у Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів під час акції, яка переросла в зіткнення з поліцією. Активісти протестували проти суду над Малгожатою Шутовіц.
Як пише “Радіо Свобода”, у Польщі має сильні позиції католицька церква та консервативні настрої, шлюби та цивільні союзи між людьми однієї статі не легалізовані. Перед президентськими виборами чинний президент Анджей Дуда заявив, порівняв ЛГБТ-рух з “необольшевізмом”. Опозиційні політики звинуватили його в розпалюванні ворожнечі. Згодом Дуда заявив, що його слова вирвали з контексту, а сам він “вірить у різноманітність та рівність”.
Раніше, нині переобраний на другий термін президент Дуда, в рамках своєї передвиборчої програми навіть називав “ЛГБТ-ідеологію” більш руйнівною, ніж комунізм.