Єврокомісар з прав людини закликала Польщу звільнити ЛГБТ-активістку

Міятович нагадала, що сутички напередодні сталися на суді над трансактивісткою Малгожатою Шутовіц. Її заарештували на два місяці, звинувативши у завданні тілесних ушкоджень та ушкодженні автомобіля члена консервативного фонду “За право на життя”.

“Я закликаю негайно звільнити ЛГБТ-активістку Марго з руху Stop Bzdurom, яку вчора затримали за блокування анти-ЛГБТ вантажівки та розміщення веселкових прапорів на пам’ятниках у Варшаві”, — написала Міятович.

Арешт Шутовіц вона назвала “лякаючим” сигналом для свободи слова та прав ЛГБТ в Польщі.

“Будь ласка, також пам’ятайте, що понад 40 людей заарештовані (та були затримані протягом ночі) під час подальших протестів, деяких з них просто витягали з натовпу, коли вони просто стояли чи йшли повз. Кільком членам парламенту довелося втрутитися, тому що поліція не дозволяла (затриманим — ред.) зв’язатися з адвокатами”, — додала представниця Ради Європи.

Раніше у Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів під час акції, яка переросла в зіткнення з поліцією. Активісти протестували проти суду над Малгожатою Шутовіц.

Як пише “Радіо Свобода”, у Польщі має сильні позиції католицька церква та консервативні настрої, шлюби та цивільні союзи між людьми однієї статі не легалізовані. Перед президентськими виборами чинний президент Анджей Дуда заявив, порівняв ЛГБТ-рух з “необольшевізмом”. Опозиційні політики звинуватили його в розпалюванні ворожнечі. Згодом Дуда заявив, що його слова вирвали з контексту, а сам він “вірить у різноманітність та рівність”.

Раніше, нині переобраний на другий термін президент Дуда, в рамках своєї передвиборчої програми навіть називав “ЛГБТ-ідеологію” більш руйнівною, ніж комунізм.