Еврокомиссар по правам человека призвала Польшу освободить ЛГБТ-активистку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович прокомментировала события в Польше, где после столкновений с полицией задержали несколько десятков активистов. Об этом пишет УНН со ссылкой на твит Миятович и “Радио Свобода”.
Миятович напомнила, что столкновения накануне произошли на суде над трансактивисткой Малгожатой Шутовиц. Ее арестовали на два месяца, обвинив в нанесении телесных повреждений и повреждении автомобиля члена консервативного фонда “За право на жизнь”.
“Я призываю немедленно освободить ЛГБТ-активистку Марго из движения Stop Bzdurom, которую вчера задержали за блокирование анти-ЛГБТ грузовика и размещения радужных флагов на памятниках в Варшаве”, — написала Миятович.
Арест Шутовиц она назвала “пугающим” сигналом для свободы слова и прав ЛГБТ в Польше.
“Пожалуйста, также помните, что более 40 человек арестованы (и были задержаны в течение ночи) при дальнейших протестов, некоторых из них просто вытаскивали из толпы, когда они просто стояли или шли мимо. Нескольким членам парламента пришлось вмешаться, потому что полиция не позволяла (задержанным — ред.) связаться с адвокатами”, — добавила представительница Совета Европы.
Ранее в Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов во время акции, переросла в столкновения с полицией. Активисты протестовали против суда над Малгожатой Шутовиц.
Как пишет “Радио Свобода”, в Польше имеет сильные позиции католическая церковь и консервативные настроения, браки и гражданские союзы между людьми одного пола не легализованы. Перед президентскими выборами действующий президент Дуда сравнил ЛГБТ-движение с “необольшевизмом”. Оппозиционные политики обвинили его в разжигании розни. Впоследствии Дуда заявил, что его слова вырвали из контекста, а сам он “верит в разнообразие и равенство”.
Ранее, в настоящее время переизбранный на второй срок президент Дуда, в рамках своей предвыборной программы даже называл “ЛГБТ-идеологию” более разрушительной, чем коммунизм.