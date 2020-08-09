Еврокомиссар по правам человека призвала Польшу освободить ЛГБТ-активистку

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91056 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103534 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128916 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102407 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104123 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101982 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Еврокомиссар по правам человека призвала Польшу освободить ЛГБТ-активистку

Еврокомиссар по правам человека призвала Польшу освободить ЛГБТ-активистку

Киев  •  УНН

 • 23195 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович прокомментировала события в Польше, где после столкновений с полицией задержали несколько десятков активистов. Об этом пишет УНН со ссылкой на твит Миятович и “Радио Свобода”.

Миятович напомнила, что столкновения накануне произошли на суде над трансактивисткой Малгожатой Шутовиц. Ее арестовали на два месяца, обвинив в нанесении телесных повреждений и повреждении автомобиля члена консервативного фонда “За право на жизнь”.

“Я призываю немедленно освободить ЛГБТ-активистку Марго из движения Stop Bzdurom, которую вчера задержали за блокирование анти-ЛГБТ грузовика и размещения радужных флагов на памятниках в Варшаве”, — написала Миятович.

Арест Шутовиц она назвала “пугающим” сигналом для свободы слова и прав ЛГБТ в Польше.

“Пожалуйста, также помните, что более 40 человек арестованы (и были задержаны в течение ночи) при дальнейших протестов, некоторых из них просто вытаскивали из толпы, когда они просто стояли или шли мимо. Нескольким членам парламента пришлось вмешаться, потому что полиция не позволяла (задержанным — ред.) связаться с адвокатами”, — добавила представительница Совета Европы.

Ранее в Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов во время акции, переросла в столкновения с полицией. Активисты протестовали против суда над Малгожатой Шутовиц.

Как пишет “Радио Свобода”, в Польше имеет сильные позиции католическая церковь и консервативные настроения, браки и гражданские союзы между людьми одного пола не легализованы. Перед президентскими выборами действующий президент Дуда сравнил ЛГБТ-движение с “необольшевизмом”. Оппозиционные политики обвинили его в разжигании розни. Впоследствии Дуда заявил, что его слова вырвали из контекста, а сам он “верит в разнообразие и равенство”.

Ранее, в настоящее время переизбранный на второй срок президент Дуда, в рамках своей предвыборной программы даже называл “ЛГБТ-идеологию” более разрушительной, чем коммунизм.

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