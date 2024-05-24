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ЄС засудив на “крадіжку” естонських буїв російськими прикордонниками

ЄС засудив на “крадіжку” естонських буїв російськими прикордонниками

Київ • УНН

 • 18315 перегляди

У ЄС наголошують, що дії російських прикордонників на річці Нарва - є частиною ширшої моделі провокаційної поведінки та гібридних дій росії у регіоні Балтійського моря.

Європейський Союз засудив зняття буїв росіянами, що позначають кордон з Естонією на річці Нарва. Естонські чиновники повідомили, що в четвер було прибрано 24 з 50 буїв, розміщених для позначення вітрильних маршрутів. Пише УНН з посиланням на ВВС.

Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої моделі провокаційної поведінки та гібридних дій росії, у тому числі на її морських та сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря

- йдеться у заяві ЄС.

росія висловила незгоду з розміщенням плавучих маркерів, які використовуються для того, аби човни не заходили в іноземні води, і оскаржила розташування приблизно половини з 250 буїв, повідомила прикордонна служба Естонії.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що намагається прояснити цю ситуацію.

Вона сказала, що це, схоже, є частиною "ширшої схеми" дій москви щодо використання "інструментів, пов'язаних з кордоном, для створення страху та тривоги".

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах росії, заявивши, що розглядає цей крок як "провокаційний прикордонний інцидент". У своїй заяві міністерство вимагало "негайного повернення" буїв.

Це сталося після того, як міноборони росії опублікувало пропозицію переглянути свій морський кордон у Балтійському морі. Пропозиція була видалена після занепокоєння серед членів НАТО, включаючи Естонію.

Нагадаємо

росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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