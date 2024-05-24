ЕС осудил на "кражу" эстонских буев российскими пограничниками

Европейский Союз осудил снятие буев россиянами, обозначающих границу с Эстонией на реке Нарва. Эстонские чиновники сообщили, что в четверг было убрано 24 из 50 буев, размещенных для обозначения парусных маршрутов. Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря - говорится в заявлении ЕС.

Россия выразила несогласие с размещением плавучих маркеров, которые используются для того, чтобы лодки не заходили в иностранные воды, и обжаловала расположение примерно половины из 250 буев, сообщила пограничная служба Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пытается прояснить эту ситуацию.

Она сказала, что это, похоже, является частью "более широкой схемы" действий москвы по использованию "инструментов, связанных с границей, для создания страха и тревоги".

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, заявив, что рассматривает этот шаг как "провокационный пограничный инцидент". В своем заявлении министерство потребовало "немедленного возвращения" буев.

Это произошло после того, как минобороны России опубликовало предложение пересмотреть свою морскую границу в Балтийском море. Предложение было удалено после беспокойства среди членов НАТО, включая Эстонию.

Напомним

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.