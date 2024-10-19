Єрмак: Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу
Київ • УНН
На конференції у Гельсінкі обговорили екологічні наслідки війни в Україні. Єрмак закликав об'єднати зусилля для подолання екологічних викликів та розробки механізмів відповідальності за завдану шкоду.
На конференції у Гельсінкі Єрмак заявив, що через війну Україна нині одна з найбільш замінованих країн. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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У Гельсінкі пройшла конференція, присвячена екологічній безпеці в контексті восьмого пункту Формули миру, на якій участь взяв керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. У заході, організованому Фінляндією, взяли участь представники 60 країн та організацій як офлайн, так і онлайн.
Андрій Єрмак підкреслив, що ворожа агресія завдала непоправної шкоди довкіллю України, зокрема, призвела до замінування ґрунтів, забруднення вод та знищення третини українських лісів.
Через війну Україна зараз одна з найбільш замінованих країн світу. Сукупна площа уражених мінами територій вдвічі більша за Австрію. Це шкодить мирним жителям і загрожує глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна – ключовий виробник продуктів харчування
Відтак він закликав учасників конференції об'єднати зусилля для подолання екологічних викликів і розробки механізмів відповідальності за завдану шкоду.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також зазначив, що війна спричинила масове руйнування екосистеми, оцінюючи шкоду в 65 мільярдів доларів. Він наголосив на тривалих наслідках екологічних злочинів, вчинених під час війни.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив у непохитній підтримці України та засудив дії терористичної країни як постійного члена Ради Безпеки ООН. Міністр клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кай Мюккянен підкреслив, що відшкодування екологічних збитків має стати питанням глобальної справедливості.
У конференції також взяли участь представники урядів Німеччини та Болгарії, які разом із Фінляндією є співголовами робочої групи з екологічної безпеки. Співголова Міжнародної групи з екологічних наслідків війни Маргот Вальстрем наголосила на необхідності впровадження Екологічного договору для України.
Результатом конференції стало Спільне комюніке, яке ляже в основу пропозицій до другого Саміту миру, що має відбутися в майбутньому.
Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у створенні сучасних укриттів19.10.24, 21:29 • 28387 переглядiв