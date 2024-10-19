Ермак: Украина стала одной из самых заминированных стран мира
Киев • УНН
На конференции в Хельсинки обсудили экологические последствия войны в Украине. Ермак призвал объединить усилия для преодоления экологических вызовов и разработки механизмов ответственности за нанесенный ущерб.
На конференции в Хельсинки Ермак заявил, что из-за войны Украина сейчас одна из самых заминированных стран. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В Хельсинки прошла конференция, посвященная экологической безопасности в контексте восьмого пункта Формулы мира, на которой участие принял руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. В мероприятии, организованном Финляндией, приняли участие представители 60 стран и организаций как офлайн, так и онлайн.
Андрей Ермак подчеркнул, что вражеская агрессия нанесла непоправимый вред окружающей среде Украины, в частности, привела к заминированию почв, загрязнению вод и уничтожению трети украинских лесов.
В результате Украина сейчас одна из самых заминированных стран мира. Совокупная площадь пораженных минами территорий вдвое больше Австрии. Это вредит мирным жителям и угрожает глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина - ключевой производитель продуктов питания
Поэтому он призвал участников конференции объединить усилия для преодоления экологических вызовов и разработки механизмов ответственности за причиненный ущерб.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил, что война вызвала массовое разрушение экосистемы, оценивая ущерб в 65 миллиардов долларов. Он отметил длительные последствия экологических преступлений, совершенных во время войны.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил в непоколебимой поддержке Украины и осудил действия террористической страны как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюккянен подчеркнул, что возмещение экологического ущерба должно стать вопросом глобальной справедливости.
В конференции также приняли участие представители правительств Германии и Болгарии, которые вместе с Финляндией являются сопредседателями рабочей группы по экологической безопасности. Сопредседатель Международной группы по экологическим последствиям войны Маргот Вальстрем подчеркнула необходимость внедрения Экологического договора для Украины.
Результатом конференции стало Совместное коммюнике, которое ляжет в основу предложений ко второму Саммиту мира, который должен состояться в будущем.
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