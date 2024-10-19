Ермак: Украина стала одной из самых заминированных стран мира

На конференции в Хельсинки Ермак заявил, что из-за войны Украина сейчас одна из самых заминированных стран. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В Хельсинки прошла конференция, посвященная экологической безопасности в контексте восьмого пункта Формулы мира, на которой участие принял руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. В мероприятии, организованном Финляндией, приняли участие представители 60 стран и организаций как офлайн, так и онлайн.

Андрей Ермак подчеркнул, что вражеская агрессия нанесла непоправимый вред окружающей среде Украины, в частности, привела к заминированию почв, загрязнению вод и уничтожению трети украинских лесов.

В результате Украина сейчас одна из самых заминированных стран мира. Совокупная площадь пораженных минами территорий вдвое больше Австрии. Это вредит мирным жителям и угрожает глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина - ключевой производитель продуктов питания