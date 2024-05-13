Єрмак обговорив з Олександром Соросом українську формулу миру
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом Олександром Соросом та обговорив з ним підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, українську формулу миру, забезпечення безпеки в Чорному та Азовському морях, експорт з України, ядерну безпеку, а також повернення полонених українських дітей.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом та головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
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Очільник Офісу Глави держави поінформував Олександра Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.
Також він розповів про Українську формулу миру, яку наша країна прагне винести на розгляд лідерів держав та міжнародних організацій.
Ідеться про безпеку в Чорному й Азовському морях, забезпечення експорту з України, ядерну безпеку й особливо – повернення полонених і незаконно депортованих українських дітей. Олександр Сорос та Міжнародний фонд "Відродження", який є частиною мережі Фундацій "Відкрите суспільство", активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA.
Керівництво рф поставило завдання будь-яким способом зірвати Саміт миру у Швейцарії - Єрмак02.05.24, 21:34 • 20812 переглядiв
Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України
Андрій Єрмак й Олександр Сорос також обговорили пріоритети України в міжнародній політиці, обстоювання принципів демократії.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках Андерс Фог Расмуссен обговорили проєкт доповіді щодо майбутнього членства України в Альянсі та підготовку до Мирного саміту у Швейцарії.