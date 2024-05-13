Ермак обсудил с Александром Соросом украинскую формулу мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом и главой сети Фондов "Открытое общество" Александром Соросом. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Детали

Глава Офиса Главы государства проинформировал Александра Сороса об активной подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Также он рассказал об Украинской формуле мира, которую наша страна стремится вынести на рассмотрение лидеров государств и международных организаций.

Речь идет о безопасности в Черном и Азовском морях, обеспечении экспорта из Украины, ядерной безопасности и особенно - возвращении пленных и незаконно депортированных украинских детей. Александр Сорос и Международный фонд "Возрождение", который является частью сети Фондов "Открытое общество", активно поддерживают реализацию плана Bring Kids Back UA.

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Эти вопросы являются приоритетными не только для нас, ведь речь идет о продовольственной и ядерной безопасности, возвращении граждан, детей, которые будут отстаивать демократические ценности и строить евроатлантическое будущее Украины - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Андрей Ермак и Александр Сорос также обсудили приоритеты Украины в международной политике, отстаивание принципов демократии.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен обсудили проект доклада о будущем членстве Украины в Альянсе и подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии.