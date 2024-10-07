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Єрмак обговорив імплементацію Формули миру з радником президента ПАР

Єрмак обговорив імплементацію Формули миру з радником президента ПАР

Київ • УНН

 • 18947 перегляди

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з нацбезпеки Сідні Муфамаді. Обговорили ситуацію на фронті, Формулу миру та проведення тематичних конференцій.

В понеділок, 7 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єрмака в Telegram.

Деталі

За словами, Єрмака розмову провели у продовження діалогу президентів України та ПАР, які провели зустріч у Нью-Йорку. 

Провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Обговорили ситуацію на полі бою, імплементацію Формули миру та проведення тематичних конференцій щодо пунктів Формули

- заявив керівник Офісу президента. 

Він відзначив, що вони також домовились про ще одну розмову найближчим часом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту у США зустрівся з лідером Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Сторони обговорили підготовку до другого Саміту миру. 

Сибіга обговорив Формулу миру з главами МЗС ПАР та Бразилії: деталі20.09.24, 22:05 • 31920 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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