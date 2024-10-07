Єрмак обговорив імплементацію Формули миру з радником президента ПАР
Київ • УНН
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з нацбезпеки Сідні Муфамаді. Обговорили ситуацію на фронті, Формулу миру та проведення тематичних конференцій.
В понеділок, 7 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єрмака в Telegram.
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За словами, Єрмака розмову провели у продовження діалогу президентів України та ПАР, які провели зустріч у Нью-Йорку.
Провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Обговорили ситуацію на полі бою, імплементацію Формули миру та проведення тематичних конференцій щодо пунктів Формули
Він відзначив, що вони також домовились про ще одну розмову найближчим часом.
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