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Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР

Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 17:02  •  7237 просмотра

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по нацбезопасности Сидни Муфамади. Обсудили ситуацию на фронте, Формулу мира и проведение тематических конференций.

В понедельник, 7 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

Детали

По словам, Ермака разговор провели в продолжение диалога президентов Украины и ЮАР, которые провели встречу в Нью-Йорке. 

Провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Обсудили ситуацию на поле боя, имплементацию Формулы мира и проведение тематических конференций по пунктам Формулы

- заявил руководитель Офиса президента. 

Он отметил, что они также договорились о еще одном разговоре в ближайшее время.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. 

Сибига обсудил Формулу мира с главами МИД ЮАР и Бразилии: детали20 сентября 2024, 19:05 • 31652 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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