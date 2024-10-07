Ермак обсудил имплементацию Формулы мира с советником президента ЮАР

В понедельник, 7 октября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

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По словам, Ермака разговор провели в продолжение диалога президентов Украины и ЮАР, которые провели встречу в Нью-Йорке.

Провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Обсудили ситуацию на поле боя, имплементацию Формулы мира и проведение тематических конференций по пунктам Формулы - заявил руководитель Офиса президента.

Он отметил, что они также договорились о еще одном разговоре в ближайшее время.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили подготовку ко второму Саммиту мира.

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