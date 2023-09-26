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Якщо мертвий - це хороша новина для всіх: Умєров про чутки навколо командувача чф рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Якщо командувач Чорноморським флотом росії Віктор Соколов мертвий - «це хороша новина для всіх». Про це заявив CNN міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Умєров не підтвердив і не спростував загибель адмірала Віктора Соколова на минулому тижні в наслідок українського удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Цитата

“Він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях... його взагалі там бути не має. Так що, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території”, — сказав Умєров.

Доповнення

Міноборони росії публікувало кадри наради, на якій нібито був присутній командувач чорноморського флоту рф віктор соколов, про загибель якого раніше повідомляли Сили спецоперацій України.

Українські військові заявили, що “уточнюють” отриману інформацію про соколова.

25 вересня Сили спецоперацій ЗСУ надали оновлену інформацію щодо втрат ворога в наслідок проведення спецоперації ССО зі знищення БДК “"Мінськ"” та штабу чф рф, зазначивши, зокрема, що після поразки штабу чорноморського флоту рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф.

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