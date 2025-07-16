Вибух на узбережжі Очакова могла спровокувати тварина, постраждалих немає

В Очакові на Миколаївщині вибух міни на узбережжі спровокувала, попередньо, дика тварина, інформація про постраждалого чоловіка не підтвердилася, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Внаслідок детонації вибухового предмету постраждалих людей немає. Чоловік отримав поранення не повʼязані з цим вибухом. Попередньо, причиною детонації на узбережжі стала дика тварина - написав Кім.

Нагадаємо

Вранці в Коблево Миколаївської області на узбережжі здетонувала міна. Повідомлялося, що міг бути один постраждалий чоловік.