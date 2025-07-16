Взрыв на побережье Очакова могло спровоцировать животное, пострадавших нет
Киев • УНН
В Николаевской области в Очакове на побережье сдетонировала мина. Предварительно, причиной детонации стало дикое животное, пострадавших нет.
В Очакове Николаевской области взрыв мины на побережье спровоцировало, предварительно, дикое животное, информация о пострадавшем мужчине не подтвердилась, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом. Предварительно, причиной детонации на побережье стало дикое животное
Напомним
Утром в Коблево Николаевской области на побережье сдетонировала мина. Сообщалось, что мог быть один пострадавший мужчина.