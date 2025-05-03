Вибори в Австралії: прем’єр Албанізі переобрався на посаду, а його партія здобуває більшість у парламенті
Київ • УНН
Ентоні Албанізі знову став прем'єр-міністром Австралії, його партія отримала більшість у парламенті. Лідер опозиції Даттон визнав поразку на виборах.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі здобув перемогу на виборах, а його партія здобула більшість у парламенті. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
Ентоні Албанізі готується повернутися на другий термін на посаду прем'єр-міністра, а лейбористи отримають більшість
Зазначається, що лідер опозиції Пітер Даттон визнав поразку як на федеральних виборах, так і на виборах у своєму окрузі Діксон.
Австралійська лейбористська партія здобуває щонайменше 76 зі 150 місць у парламенті після підрахунку голосів на округах у країні.
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Албанізі з перемогою, зазначивши, що Велика Британія та Австралія близькі, як ніколи, і "ми продовжуватимемо працювати разом, щоб забезпечити світліше майбутнє для працюючих людей в обох наших країнах".
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Албанізі.
Європейці та австралійці не просто друзі – ми приятелі. Давайте скористаємося цим моментом стабільності, щоб поглибити нашу співпрацю. Разом ми можемо розширювати торгівлю, інвестиції та працювати над просуванням наших спільних демократичних цінностей та вільного, відкритого Індо-Тихоокеанського регіону
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