Выборы в Австралии: премьер-министр Албаниз переизбран на должность, а его партия получает большинство в парламенте

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз одержал победу на выборах, а его партия получила большинство в парламенте. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Энтони Албаниз готовится вернуться на второй срок на посту премьер-министра, а лейбористы получат большинство - пишет издание.

Отмечается, что лидер оппозиции Питер Даттон признал поражение как на федеральных выборах, так и на выборах в своем округе Диксон.

Австралийская лейбористская партия получает не менее 76 из 150 мест в парламенте после подсчета голосов на округах в стране.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Албанизи с победой, отметив, что Великобритания и Австралия близки, как никогда, и "мы будем продолжать работать вместе, чтобы обеспечить светлое будущее для работающих людей в обеих наших странах".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Албанизи.

Европейцы и австралийцы не просто друзья – мы приятели. Давайте воспользуемся этим моментом стабильности, чтобы углубить наше сотрудничество. Вместе мы можем расширять торговлю, инвестиции и работать над продвижением наших общих демократических ценностей и свободного, открытого Индо-Тихоокеанского региона - написала фон дер Ляйен.

Напомним

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