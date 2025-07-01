“Ви не побачите цієї затримки”: Буданов про те, чи вплинула війна з Ізраїлем на іранські поставки в росію
Київ • УНН
Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що росія не залежить від поставок з Ірану, отримуючи здебільшого порох. Російське виробництво дронів-камікадзе вже налагоджене всередині країни.
росія не залежить від поставок з Ірану, а тому війна Ірану та Ізраїлю не вплинула на це. Іран постачає росії лише технології, здебільшого порох. Водночас росія вже давно виробляє "шахеди" у себе вдома. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.
Мені шкода вас розчаровувати, але рф не залежить від поставок з Ірану. З Ірану йдуть лише компоненти, здебільшого це порох. Трошки повільний весь цей процес, але скажімо так, що ви серйозно не побачите цієї затримки і уповільнення. "шахеди" вже давно почали виробляти в рф, тому відповідь проста: всерйоз це ніяк не відобразиться
Він наголосив, що росія може якось допомогти Ірану, але не зробить цього.
Чи може вона, суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики
Нагадаємо
Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну. Відповідний лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутірріша написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі.