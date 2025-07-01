“Ви не побачите цієї затримки”: Буданов про те, чи вплинула війна з Ізраїлем на іранські поставки в росію

росія не залежить від поставок з Ірану, а тому війна Ірану та Ізраїлю не вплинула на це. Іран постачає росії лише технології, здебільшого порох. Водночас росія вже давно виробляє "шахеди" у себе вдома. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Мені шкода вас розчаровувати, але рф не залежить від поставок з Ірану. З Ірану йдуть лише компоненти, здебільшого це порох. Трошки повільний весь цей процес, але скажімо так, що ви серйозно не побачите цієї затримки і уповільнення. "шахеди" вже давно почали виробляти в рф, тому відповідь проста: всерйоз це ніяк не відобразиться