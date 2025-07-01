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“Ви не побачите цієї затримки”: Буданов про те, чи вплинула війна з Ізраїлем на іранські поставки в росію

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що росія не залежить від поставок з Ірану, отримуючи здебільшого порох. Російське виробництво дронів-камікадзе вже налагоджене всередині країни.

“Ви не побачите цієї затримки”: Буданов про те, чи вплинула війна з Ізраїлем на іранські поставки в росію

росія не залежить від поставок з Ірану, а тому війна Ірану та Ізраїлю не вплинула на це. Іран постачає росії лише технології, здебільшого порох. Водночас росія вже давно виробляє "шахеди" у себе вдома. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Мені шкода вас розчаровувати, але рф не залежить від поставок з Ірану. З Ірану йдуть лише компоненти, здебільшого це порох. Трошки повільний весь цей процес, але скажімо так, що ви серйозно не побачите цієї затримки і уповільнення. "шахеди" вже давно почали виробляти в рф, тому відповідь проста: всерйоз це ніяк не відобразиться 

- сказав Буданов.

Він наголосив, що росія може якось допомогти Ірану, але не зробить цього.

Чи може вона, суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики 

- додав Буданов.

Нагадаємо

Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну. Відповідний лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутірріша написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Ізраїль
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Кирило Буданов
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